دعم محافظة عفيف بكوادر طبية متخصصة

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثالث، أن هذا الدعم يهدف إلى التوسع في العمليات الجراحية، وسد الاحتياج الطبي ليضمن تقديم خدمات طبية مكتملة، ويحد من نسب الإحالات للمستشفيات التخصصية، بما يتوافق مع مسارات نماذج الرعاية الصحية الحديثة، وتلبية لتطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية بعفيف.