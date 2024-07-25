دعم محافظة عفيف بكوادر طبية متخصصة

وجه تجمع الرياض الصحي الثالث، اليوم الخميس، بدعم الخدمات الصحية بمحافظة عفيف، بعدد من الكوادر البشرية الطبية.
يأتي ذلك في إطار تطوير الخدمات الطبية المقدمة، وتحسين جودة الأداء لخدمة المستفيدين.
ووفقًا للتجمع، فإن الدعم على برنامج التعاقد الدائم، تضمن طبيبًا استشاريًا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وطبيبًا بدرجة نائب أول بتخصص الأشعة التشخيصية، وطبيبين بدرجة نائب أشعة تشخيصية وطبيب نائب بتخصص التخدير.
وأوضح تجمع الرياض الصحي الثالث، أن هذا الدعم يهدف إلى التوسع في العمليات الجراحية، وسد الاحتياج الطبي ليضمن تقديم خدمات طبية مكتملة، ويحد من نسب الإحالات للمستشفيات التخصصية، بما يتوافق مع مسارات نماذج الرعاية الصحية الحديثة، وتلبية لتطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية بعفيف.