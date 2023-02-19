"القدم الحنفاء".. جراحة تصحيحية تنهي معاناة طفل من عرج وصعوبة المشي ببريدة

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن عيادة جراحة العظام للأطفال في المستشفى استقبلت الطفل برفقة ذويه، وأجريت له الفحوصات السريرية اللازمة، التي كشفت عن وجود تشوه بقدم الطفل على شكل انحراف للداخل، مسبباً له عرجاً وصعوبة في المشي وهو ما يعرف بالقدم الحنفاء.