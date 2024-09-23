3 عمليات بعسير وجازان وجدة.. إحباط تهريب وترويج أقراص محظورة وقات وحشيش

نجحت الجهات الأمنية في تنفيذ ثلاث عمليات ناجحة في عسير وجازان وجدة، أسفرت عن منع تهريب وترويج كميات من المخدرات، والإطاحة بالمتورطين فيها.
تفصيلًا، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (112350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وخلال العملية الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ومقيمة من الجنسيتين اليمنية والصومالية بمحافظة جدة لترويجهما (10,110) أقراص من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.