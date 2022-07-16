"خاشقجي" و"أبو غريب" و"فرض القيم".. هكذا جاء رد ولي العهد على "بايدن" في اجتماع قصر السلام

كما ذكر سموه أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في العام نفسه الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل فيها صحفيون آخرون في أماكن اخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعددٍ من الأخطاء، كحادثة سجن أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها مجدداً.