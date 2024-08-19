أمير الشرقية يستقبل "الحربي" المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، الحميدي مطلق الحربي، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.
ونقل أمير المنطقة الشرقية، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لذوي القتيل، وقال: "إن ديننا الحنيف أكّد على التراحم والعفو والإصلاح بين الناس، مثمّناً تنازل ذوي القتيل لوجه الله تعالى؛ سائلاً الله أن يثبّتهم ويكتب لهم أجر عتق الرقبة لوجه الله، وأن ذلك من المواقف التي يُقتدى بها".
وقد تنازل ذوو المتوفى عن حقهم الخاص وقاموا بعتق رقبة الجاني رغبة في العفو واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، التي سعت في الصلح حتى تم العفو.
ورفع "الحربي"؛ الشكر لأمير المنطقة الشرقية، على استقبالهم وشكرهم على تنازلهم لوجه الله تعالى، والتسامح طلباً لما عند الله من أجر عظيم.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة تركي بن عبدالله التميمي.