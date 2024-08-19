أمير الشرقية يستقبل "الحربي" المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى

ونقل أمير المنطقة الشرقية، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لذوي القتيل، وقال: "إن ديننا الحنيف أكّد على التراحم والعفو والإصلاح بين الناس، مثمّناً تنازل ذوي القتيل لوجه الله تعالى؛ سائلاً الله أن يثبّتهم ويكتب لهم أجر عتق الرقبة لوجه الله، وأن ذلك من المواقف التي يُقتدى بها".