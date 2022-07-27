مستشفى النور بمكة يستقبل أكثر من 16 ألف حالة خلال موسم الحج

كشف تقرير مرئي صادر عن مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، عن حجم الإنجازات والخدمات التي قدمها المستشفى لحجاج بيت الله في موسم حج هذا العام 1443هـ.
وكشف التقرير عن تنفيذ 3 فرضيات بمشاركة الجهات ذات العلاقة، لقياس مدى جاهزية واستعداد الفرق لأي عارض مفاجئ لا قدر الله، كما استقبل المستشفى 16656 حالة قُدمت لها الخدمة الصحية والعلاجية، إضافة إلى استقبال العيادات 3154 مراجعًا.
ونفذ المستشفى 550 عملية جراحية طارئة، وأجرى 3014 جلسة غسيل كلوي، بالإضافة لإجراء 170 ألف فحص مخبري، وصرف 22416 وصفة دوائية.
واستقبل مكتب تسجيل الدخول 984 حالة تنويم من قسم الطوارئ، وصرف 3920 بندًا من أجهزة معدات، وتمت خدمة 8760 مراجعًا، واستقبل مركز الأسنان 158 مراجعًا، كما استقبل مركز المتحسنين 180 حالة، هذا بالإضافة إلى تصعيد 20 حاجًّا إلى عرفات عن طريق قوافل المستشفى.