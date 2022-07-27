مستشفى النور بمكة يستقبل أكثر من 16 ألف حالة خلال موسم الحج

واستقبل مكتب تسجيل الدخول 984 حالة تنويم من قسم الطوارئ، وصرف 3920 بندًا من أجهزة معدات، وتمت خدمة 8760 مراجعًا، واستقبل مركز الأسنان 158 مراجعًا، كما استقبل مركز المتحسنين 180 حالة، هذا بالإضافة إلى تصعيد 20 حاجًّا إلى عرفات عن طريق قوافل المستشفى.