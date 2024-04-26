مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً دماغياً سبب فقدان الوعي وتشنجات حادة لخمسيني

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم كبير بالدماغ، وذلك لإنهاء معاناة مريض في العقد الخامس من العمر، كان يشكو من إصابته بحالة من الإغماء المتكرر تحدث لدقائق، ومن ثم العودة لحالته الطبيعية مرة أخرى، بالإضافة إلى تعرضه لنوبات شديدة من التشنجات في كامل الجسم مع الشعور بالصداع، الأمر الذي أفقده القدرة على العمل وأداء مهامه اليومية.