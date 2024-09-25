"السعودية لم تكن مستعمرة".. تصريحات ولي العهد الأكثر إبرازاً للفخر الوطني في استطلاع للسعوديين

إضافة إلى ذلك، رأى 17% من السعوديين أن تمكين المرأة يمثل واحداً من أبرز النجاحات التي تعزّز من قوة المجتمع السعودي، ولاسيما أن من أبرز مستهدفات الرؤية زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وتوفير مزيدٍ من الفرص للنساء ليشاركن في مختلف المجالات، وتوفير التدريب والفرص، والتركيز على التنمية المهنية بهدف تطوير مهاراتهن وزيادة فرصهن في التأهيل والتطوير المهني مع تذليل الصعاب ووضع التشريعات التي تراعي خصوصيتهن وتسهم في تمكينهن؛ ما يعزّز فرص التوظيف في مختلف المجالات ويزيد مساهمتها في الاقتصاد.