"إرادة الرياض": فعاليات الاحتفال بالعيد ساهمت في زيادة الدافعية العلاجية للمرضى

أوضح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن الفعاليات التي تم تنظيمها بمناسبة عيد الفطر السعيد واستهدفت مرضى ومريضات المجمع؛ كان لها أثر إيجابي في زيادة دافعية هؤلاء المرضى في الاستمرار في رحلة العلاج المقدمة لهم، وكذلك زيادة فعالية العلاج المقدم لهم، وعوّضتهم قليلًا عن بعدهم عن ذويهم بسبب خضوعهم للخدمة خلال هذه المناسبة السعيدة.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن البرامج التأهيليّة التي يتم تقديمها تراعي الجوانب النفسية للنزلاء والنزيلات؛ حيث يحرص المختصّون على تقليل الشعور بالملل خلال رحلة طلب العلاج، وكذلك التقليل أو الحدّ من تأثير بُعد المرضى عن أسرهم خلال هذه المناسبات العامة؛ كالأعياد وشهر رمضان ونحوهما.
وبيّن الدكتور الشهري أن المجمع ومن خلال قسم التأهيل الطبي والأنشطة، حرص على تفعيل الاحتفال بعيد الفطر، ومشاركة المرضى والمريضات فيه، عبر جملة من الفعاليات التي أقيمت خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث تضمّنت هذه الفعاليات حفل المعايدة، وتنفيذ البرامج الترفيهية والترويحية والرياضية والحركية والمسابقات الثقافية والجلسات الشعبية والفقرات الفلكلورية، وإعداد الوجبات وتوزيع الهدايا والجوائز، وقد كان جليًّا ظهور مشاعر الفرح والسرور على المرضى خلال إقامة هذه الفعاليات.
وثمّن الجهود التي بذلها الزملاء في قسم التأهيل الطبي والأنشطة، وكذلك الزملاء في الإدارات والأقسام المناوبة خلال إجازة العيد، والذين حرصوا على مشاركة المرضى في هذه المناسبة المهمة وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم والترويح عنهم، كذلك قدم شكره وتقديره للجهات التي شاركت في تنفيذ فعاليات المجمع والداعمين والفرق.