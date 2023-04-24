"إرادة الرياض": فعاليات الاحتفال بالعيد ساهمت في زيادة الدافعية العلاجية للمرضى

وبيّن الدكتور الشهري أن المجمع ومن خلال قسم التأهيل الطبي والأنشطة، حرص على تفعيل الاحتفال بعيد الفطر، ومشاركة المرضى والمريضات فيه، عبر جملة من الفعاليات التي أقيمت خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث تضمّنت هذه الفعاليات حفل المعايدة، وتنفيذ البرامج الترفيهية والترويحية والرياضية والحركية والمسابقات الثقافية والجلسات الشعبية والفقرات الفلكلورية، وإعداد الوجبات وتوزيع الهدايا والجوائز، وقد كان جليًّا ظهور مشاعر الفرح والسرور على المرضى خلال إقامة هذه الفعاليات.