منتدى الرياض.. "الربيعة" يلتقي عددًا من المسؤولين الدوليين وسط إشادة بالدور الإنساني الكبير للمملكة

عقد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عددًا من اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين الدوليين على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث؛ حيث الْتقى المديرَ التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف.