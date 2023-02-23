منتدى الرياض.. "الربيعة" يلتقي عددًا من المسؤولين الدوليين وسط إشادة بالدور الإنساني الكبير للمملكة

عقد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عددًا من اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين الدوليين على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث؛ حيث الْتقى المديرَ التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف.
وجرى -خلال اللقاء- مناقشة آفاق التعاون المشترك بين المركز وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال توفير المأوى الملائم ودعم البنية التحتية للنازحين والمتضررين في أنحاء العالم، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وأبدت "ميمونة شريف" إعجابها بأعمال المنتدى الذي سلّط الضوء على قضايا حيوية في مجال العمل الإنساني، وسعى لرفع مستوى التنسيق الإغاثي بين الجهات المعنية.
كما الْتقى الربيعة، بالمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني ومدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي لشؤون الإنسانية والجفاف عبدالرحمن عبدالشكور.
وجرى خلال اللقاءات، بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، والموضوعات المدرجة في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وأشاد روبرت مارديني بالدور الإنساني الملموس للمملكة، ممثلة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة الذي امتد لكافة قارات العالم وشمل جميع المتضررين في مختلف الظروف والأزمات التي تمر بهم، منوهًا بالمستوى المتميز الذي اتسمت به فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة.
وأثنى أكيم شتاينر على التنظيم المميز لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة تحديات العمل الإنساني ومعالجتها وفقًا لآليات دقيقة ومدروسة.
ونوه عبدالرحمن عبدالشكور بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم؛ مشيدًا بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز، ومشيدًا بالتنظيم المتميز لأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الجوهرية المتصلة بالعمل الإنساني.