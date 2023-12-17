"الخثلان": إلغاء شركات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" شرط غرامة التأخير "أمر حسن".. ولكن: "رسوم الخدمة" لا تجوز

وأوضح "الخثلان" أنه لتصحيح التعامل يشترط: أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة، مع إلغاء شرط غرامة التأخير، وأن تكتفي الشركة بالعمولة التي تحصّلها من المحل التاجر.