"الخثلان": إلغاء شركات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" شرط غرامة التأخير "أمر حسن".. ولكن: "رسوم الخدمة" لا تجوز

استحسن رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان؛ قيام بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشترِ الآن وادفع لاحقًا) بإلغاء شرط غرامة التأخير، مشيرًا إلى أن إضافة (رسوم الخدمة) عند ابتداء الشراء أمر محرم.
وتفصيلًا، قال الخثلان عبر حسابه على منصة (إكس): "قامت بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشترِ الآن وادفع لاحقًا) بإلغاء شرط غرامة التأخير وهذا أمر حسن".
واستدرك: "لكن تبين أن بعض هذه الشركات أضافت رسومًا عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم؛ لكونه حيلة على الإقراض بفائدة".
وأوضح "الخثلان" أنه لتصحيح التعامل يشترط: أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة، مع إلغاء شرط غرامة التأخير، وأن تكتفي الشركة بالعمولة التي تحصّلها من المحل التاجر.