في ذكرى البيعة.. "السديس": اهتمام ولي العهد بالحرمين وقاصديهما عزَّز رسالتهما الوسطية

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة بولاية العهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أن البيعة قررتها الشريعة الإسلامية، وأوجبتها النصوص الشرعية، وهي من أصول الدين الحنيف، ومن معالمه، والتزامها وعدم الحيدة عنها واجب شرعي، والوفاء بها مقصد مرعي، وقد حفل الكتاب والسنة بالنصوص المتكاثرة على وجوب السمع والطاعة، وهي علاقة مبنية على الحب والوفاء، والصدق والدعاء، بين الراعي والرعية والقيادة والشعب.