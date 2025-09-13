"الأمن البيئي" و"أمن الطرق" يضبطان 3 مخالفات بيئية في القصيم وعسير ومحمية الإمام تركي

وأكدت الجهات الأمنية استمرار متابعتها لمختلف الأنشطة المخالفة، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.