"الأمن البيئي" و"أمن الطرق" يضبطان 3 مخالفات بيئية في القصيم وعسير ومحمية الإمام تركي

شهدت مناطق القصيم وعسير ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضبط ثلاث مخالفات بيئية متفرقة، ضمن جهود الجهات الأمنية لحماية البيئة والتصدي للاعتداءات على الحياة الفطرية.
ففي محمية الإمام تركي، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية ارتكب مخالفة رعي 35 متنًا من الإبل في مواقع يُحظر فيها الرعي. وأوضحت القوات أن عقوبة رعي الإبل تصل إلى 500 ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وفي منطقة عسير، أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية البنجلادشية خالف النظام بتفريغ مواد خرسانية، ما تسبب في تلويث التربة والإضرار بها، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة. وأكدت القوات أن مثل هذه الأفعال تصل عقوبتها إلى غرامة قدرها 10 ملايين ريال، كونها تُخلّ بخواص التربة وتؤثر على الانتفاع بها.
أما في منطقة القصيم، فقد ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق مواطنًا بحوزته كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع، في مخالفة لنظام البيئة، حيث سُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار متابعتها لمختلف الأنشطة المخالفة، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.