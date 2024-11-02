خلال 8 سنوات فقط.. "العصيمي": السعودية بين دول العالم الأول ومحمد بن سلمان أحد أهم القادة في العالم

وفي مقاله "حينما تكون عظيمًا" بصحيفة "الرياض"، يقول "العصيمي": "من الصين شرقًا مرورًا بالمملكة العربية السعودية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية غربًا.. كثيرًا ما تحملت الدول العظمى ما يُنشر من كذب وقصص مختلقة وليس لها أساس من الدقة والصحة والحقيقة، وكثيرًا ما تتبنى مواقع -وحتى قنوات رسمية- أخبارًا مقلوبة وتقارير مشوهة؛ تقوم بذلك إما معاداة كما هو الحال ضد الصين، أو حسدًا كما هو تجاه المملكة العربية السعودية.. هنا لا ننكر أننا نعيش في عالم كثير منه بلا مبادئ ولا أخلاق، سبيله أمام الناجحين محاولة صناعة صورة مختلفة مختلقة وفق ما يريده، ويبدو أن هذا استفز أصحاب الأخلاق والمصداقية وفق الردود التي نجدها تدحض ما يتعرض له الناجحون من الفاشلين، ملتزمين بالواقع الذي يقول إنه لم يعد هناك مجال لتركهم يفترون ويكذبون".