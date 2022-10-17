القيادة تُعزّي رئيس تركيا في ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين

وقال الملك المفدى: "عَلِمْنا بنبأ انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".