"الاتصالات" تعلن فوز "نيو للفضاء" بتصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن التصريح يتيح إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض الواردة من الأقمار الصناعية كصور مراقبة المعالم والظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس، وستكون المنصة ممكناً وسوقاً رقمياً، كما تهدف إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات وتحويلها إلى برامج ومنتجات فضائية ذات قيمة مضافة، وستمكن المنصة المستفيدين من القطاعين العام والخاص من الحصول على بيانات الرصد الفضائي المعالجة التي ستخدم عدة تطبيقات في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والبيئة والنقل والتخطيط الحضري وغيرها.