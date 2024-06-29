"سيتي ووك".. الوجهة المثلى في موسم جدة 2024

وتتميز (سيتي ووك) بمزيجٍ فريدٍ من التجارب المتنوعة، بدءاً من منطقة "Wonder Wall" التي تقدم أصنافاً متنوعة من الطعام المُبتكر، محاطة بتصاميم إبداعية للمطاعم، التي تطل على نافورة ساحرة، في حين تتيح "بلدة الصين" (China Town) للزوار رحلة ساحرة على ظهر التنين، مع إمكانية التجول بين المباني المزينة بتصاميم صينية تقليدية، والمشاركة في فعاليات ترفيهية.