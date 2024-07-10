بقسميه المالي والرقابي.. إطلاق دليل العقوبات لمخالفات نظام الاستثمار التعديني ولائحته

وينقسم الدليل إلى قسمين رئيسيين، من بينهما قسم الامتثال المالي الذي يوضح 9 مخالفات أساسية تتعلق بالتزامات حاملي الرخص التعدينية، مثل التأخر في تسليم الإقرارات أو دفع الرسوم، إضافة إلى قسم الامتثال الرقابي الذي يتضمن 26 مخالفة تتعلق بالتزامات حاملي الرخص التعدينية، مثل استغلال مواد خارج حدود الرخصة أو عدم السماح للمفتشين بدخول موقع الرخصة في أثناء أوقات العمل الرسمية.