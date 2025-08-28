"منصة شاحن إكسبريس" اللوجستية تشارك ضمن الجناح السعودي في النسخة 62 من معرض دمشق الدولي تحت شعار "نشبه بعضنا"

الجدير بالذكر بأن المعرض يضمّ عددًا من الفرص والمجالات المتعددة والتي تشمل: الصناعة والتصنيع، البناء والبنى التحتية، الزراعة وتجهيز الأغذية، الطاقة والبيئة، الأزياء والنسيج، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة والخدمات، والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى، مما يجعله فرصة مثالية للتواصل وعقد اللقاءات واستكشاف الفرص المتاحة، وتوسيع آفاق الشراكات والتعاون في الاستثمار والتصدير والتوزيع.