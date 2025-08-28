"منصة شاحن إكسبريس" اللوجستية تشارك ضمن الجناح السعودي في النسخة 62 من معرض دمشق الدولي تحت شعار "نشبه بعضنا"

شاركت منصة شاحن إكسبريس اللوجستية والتي تعدّ أول منصة رقميّة سعودية تجمع بين الحلول اللوجستية المتكاملة والتنافسيّة مع عروض الأسعار المباشرة في معرض دمشق الدولي في النسخة 62 من المعرض، والذي يقام في أرض المعارض بمدينة دمشق في الفترة بين 27 أغسطس إلى 5 سبتمبر.
ويأتي معرض دمشق الدولي 62 تحت شعار "سوريا تستقبل العالم" انعكاسًا للمرحلة الجديدة التي تتوجه فيها سوريا نحو الانفتاح الدولي والاقتصادي، وذلك بمشاركة أكثر من 38 دولة وأكثر من 400 شركة عالمية.
وتعزيزًا لعمق العلاقات الأخويّة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سوريا؛ فإن مشاركة منصّة شاحن إكسبريس اللوجستيّة في الجناح السعودي من المعرض تأتي استكمالًا لرؤية ورسالة منصّة شاحن في إقامة شراكة دائمة مع العملاء من خلال تقديم حلول مبتكرة وفعّالة للخدمات اللوجستية، والتي تجمع بين التقنية والجودة العالية التي تلبي توقعات العملاء.
حيث تستعرض منصّة شاحن في المعرض حلولًا منقطعة النظير بعروض أسعار مباشرة للخدمات اللوجستية داخل منصة واحدة سهلة الاستخدام، وخواص سداد سهلة وفريدة توفر الدعم والمرونة المالية لمقدمي الخدمات، وشفافية أكبر للسوق؛ مما يتماشى مع رؤية المملكة في تسريع نمو مجال الخدمة اللوجستية، ويخلق مجتمعًا متناميًا من كبار مزودي الخدمات.
الجدير بالذكر بأن المعرض يضمّ عددًا من الفرص والمجالات المتعددة والتي تشمل: الصناعة والتصنيع، البناء والبنى التحتية، الزراعة وتجهيز الأغذية، الطاقة والبيئة، الأزياء والنسيج، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة والخدمات، والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى، مما يجعله فرصة مثالية للتواصل وعقد اللقاءات واستكشاف الفرص المتاحة، وتوسيع آفاق الشراكات والتعاون في الاستثمار والتصدير والتوزيع.