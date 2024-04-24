"لجنة الأسماء": إطلاق ميناء نيوم في "ضبا".. وتعديل اسم قرية "الشباشبة" إلى "بني شبيب"

وقررت اللجنة تغيير وتعديل عدد من الأسماء الجغرافية، ومنها: إطلاق اسم ميناء نيوم في "ضبا"، وتعديل اسم قرية الشباشبة إلى "بني شبيب"، مع تصحيح بعض الأسماء الجغرافية في مراكز طبب والحرجة وقنا. ‏