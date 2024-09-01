يضم 6 فرص عقارية بمواقع استراتيجية.. "السعدون العقارية" تطلق مزاد "عروس المزاحمية"
أعلنت شركة السعدون العقارية عن إقامة مزاد "عروس المزاحمية" الهجين؛ وذلك يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024م، الساعة: 06:00 مساءً، حضوريًّا في قاعة التخصصي للأفراح بمدينة الرياض، وإلكترونيًّا في نفس التوقيت عبر منصة السعودية للمزادات.
وأضافت الشركة: يعرض في المزاد 6 فرص بمواقع استراتيجية في المزاحمية؛ حيث يتكون العقار الأول من قطعة أرض بمساحة 1.800.000 متر مربع، والعقار الثاني أرض بمساحة 1.050.000 متر مربع، والعقار الثالث أرض بمساحة 573.000 متر مربع، والعقار الرابع أرض بمساحة 507.000 متر مربع، والعقار الخامس أرض بمساحة 71.000 متر مربع، والعقار السادس أرض بمساحة 69.000 متر مربع.
وتابعت الشركة: تقع العقارات على مقربة من طريق الرياض مكة المكرمة، وتتميز بموقعها غرب المزاحمية؛ مما يجعلها وجهة مميزة للاستثمار.
وبيّنت "السعدون" أن المزاد يقام بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "عروس المزاحمية" الهجين؛ مشيرة إلى أنه يعتبر فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920003852- 0555259495.