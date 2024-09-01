يضم 6 فرص عقارية بمواقع استراتيجية.. "السعدون العقارية" تطلق مزاد "عروس المزاحمية"

أعلنت شركة السعدون العقارية عن إقامة مزاد "عروس المزاحمية" الهجين؛ وذلك يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024م، الساعة: 06:00 مساءً، حضوريًّا في قاعة التخصصي للأفراح بمدينة الرياض، وإلكترونيًّا في نفس التوقيت عبر منصة السعودية للمزادات.