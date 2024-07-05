شاهد من جدة.. مشاريع مدرسية جديدة تتهيّأ للاستغناء عن المباني المستأجرة

تفقّدت مديرُ عام تعليم جدة منال اللهيبي، ومساعداها للشؤون التعليمية والخدمات؛ عددًا من المشاريع المدرسية بجدة التي سيتم استلامها خلال الفترة القريبة القادمة بعد الانتهاء من تنفيذها من قبل "تطوير للمباني-TBC"؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي 1446هـ.
وأوضحت "اللهيبي" أن المشاريع التعليمية سيتمّ تشغيلها العام القادم في مختلف المراحل الدراسية؛ حيث شملت المشاريعُ كلًّا من: مبنى طفولة مبكرة بحي الصواري، وابتدائية محدثة للبنين بحي طيبة، وثانوية ابن قدامة بحي الفضيلة، وثانوية مجمع أبحر، وابتدائية أبوهريرة، ومتوسطة الإمام النسائي، ومجمع البنات التعليمي بحي الشراع، وكذلك متوسطة محدثة للبنات بحي الشراع.
وأكّدت أن تلك المشاريع تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من اهتمام ودعم غير محدودين للتعليم؛ لإيمانها بأهمية التعليم ودوره في بناء وتقدم الأوطان، مضيفة أن المشاريع الجديدة ستسهم في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات، إلى جانب الاستغناء عن المباني المستأجرة.