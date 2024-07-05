شاهد من جدة.. مشاريع مدرسية جديدة تتهيّأ للاستغناء عن المباني المستأجرة

وأكّدت أن تلك المشاريع تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من اهتمام ودعم غير محدودين للتعليم؛ لإيمانها بأهمية التعليم ودوره في بناء وتقدم الأوطان، مضيفة أن المشاريع الجديدة ستسهم في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات، إلى جانب الاستغناء عن المباني المستأجرة.