أمين الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يزور "آركو" ويبحث التعاون في خدمة العمل الإنساني

وعبر أمين عام الاتحاد الدولي، والوفد المرافق له عن تقديرهم للجهد المتميز الذي تبذله الأمانة العامة للمنظمة العربية من خلال مراكزها وإداراتها المتخصصة، وأكد المجتمعون على أهمية التعاون المشترك من خلال برامج محددة تعزز العمل الإنساني؛ للاستعداد للكوارث، وأخذ الاحتياطات الاستباقية الوقائية للحد منها وبشكل خاص التغيرات البيئية ذات الأثر في التحولات المناخية.