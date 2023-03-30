إنهاء معاناة مريض خمسيني تعرض لجلطة قلبية في الخبر

من ناحيته، قال مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني: الفريق الطبي قام بإجراء العملية عبر استخدام الأجهزة والتقنيات الجراحية الحديثة التي يعمل عليها الكادر الطبي الوطني المؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات المرَضية المستعجلة.