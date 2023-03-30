إنهاء معاناة مريض خمسيني تعرض لجلطة قلبية في الخبر

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، بقيادة استشاري جراحة القلب الدكتور فياض أحمد، من إنهاء معاناة مريض خمسيني من الجالية الباكستانية تعرض لجلطة قلبية حادة.
وأجريت للمريض عملية قسطرة قلبية عاجلة، واستئصال بطانة الشريان التاجي التي تحوي الانسدادات وترسبات الدهون.
من ناحيته، قال مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني: الفريق الطبي قام بإجراء العملية عبر استخدام الأجهزة والتقنيات الجراحية الحديثة التي يعمل عليها الكادر الطبي الوطني المؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات المرَضية المستعجلة.
ولفت إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي يقوم بها الأطباء في مختلف التخصصات.