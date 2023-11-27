زبد وسمن ودقيق و3 أنواع للزراعة.. "الزعاق": عماد حياتنا الأمطار "فرح وبشرى"

وتابع في فيديو على حسابه على "إكس": إننا نفرح ونستبشر بنزول المطر فهو عندنا حياة، وحياتنا مرتبطة بما تنبته الأرض، وحياة الأرض متوقفة على نزول المطر، فالمطر هو الذي يُنبت لنا الربيع الصيفي والربيع الشتوي، فإذا كانت السنة "ربيعية" يتوفر عندنا "الزبد والسمن والدقيق" وهي مرتكزات الأكل عندنا.