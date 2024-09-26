أمير القصيم يستقبل "البنيان" ويناقشان المشاريع التعليمية التطويرية

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
وشهد الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة بالمنطقة.
وثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام التي يحظى بها القطاع من القيادة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتعليم بصفته ركيزة مهمة للتنمية الشاملة والمستدامة.
من جهته، نوّه "البنيان" باهتمام وحرص أمير القصيم على تطوير المنظومة التعليمية، ودعمه لأعمال الوزارة في المنطقة.