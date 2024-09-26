أمير القصيم يستقبل "البنيان" ويناقشان المشاريع التعليمية التطويرية

وثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام التي يحظى بها القطاع من القيادة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتعليم بصفته ركيزة مهمة للتنمية الشاملة والمستدامة.