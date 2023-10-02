تراجع قليل في درجات الحرارة ببعض المناطق مع استمرار فرص الأمطار الرعدية

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة على غرب المملكة، يتخللها ظهور سُحب رُكامية على بعض مرتفعات: عسير والباحة وشرق مكة المكرّمة وجنوب منطقة المدينة المنوّرة ويرافقها هطول أمطار مُتفاوتة مصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في التيارات الهابطة.