إصرار وعزيمة فوق السرير الأبيض.. الإعلامي "قفاص" يواصل التدريب التعليمي الصيفي

وقال قفاص لـ"سبق": أشكر الله سبحانه وتعالى أولاً، الذي مكَّنني رغم الحالة الصحية والظروف الطبية الحالية، التي نُوِّمت بسببها، وتم التدخل الطبي الجراحي للتعامل معها؛ الأمر الذي تطلَّب بقائي في المستشفى خلال الأسبوعَيْن الماضي والحالي من أجل المتابعة والرعاية الطبية والصحية، وتلقي العلاجات، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.. من مواصلة التدريب وتطوير مستواي التعليمي في موادي التدريسية التي أقوم بتدريسها لطلابي (حضوريًّا) في حجرة الصف بمقرر علم البيئة، ومقرر علم الأحياء لطلابي بالمرحلة الثانوية في مدرسة الفضيل بن عياض، والتعرف والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالعمليات التربوية والتعليمية في النظام التعليمي الجديد للتعليم الثانوي (المسارات)، وذلك من خلال المواضيع المدرجة ضمن الحقائب التدريبية، التي تضمنتها الخطة التدريبية لمشروع وزارة التعليم لتوطين التدريب الصيفي لعام 1443هـ، التي تُنفِّذها إدارة تعليم مكة، ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث للمعلمين بتخصصاتهم كافة، وبمراحلهم التعليمية كافة التي يُدرِّسونها.