بحضور خبراء ومختصين.. "السعودية للخدمات الأرضية" تنظم منتدى القادة للسلامة

نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مؤخرًا، منتدى القادة للسلامة، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد بن حسن الإدريسي، بفندق موفنبيك في الرياض.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال السلامة والخدمات الأرضية بالمطارات السعودية وممثل عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا".
وناقش المنتدى، الذي يُمثّل فرصةً لاجتماع المختصين، آخر المستجدات فيما يتعلق بنظم وإجراءات السلامة في مناولة الطائرات والخدمات الأرضية، وكذلك النتائج الإيجابية المكتسبة من لوائح سلامة الطيران الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني GACA - 68 - 151 .
واستعرض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمةً له خلال المنتدى، ملامح من إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2022، ومن بينها إعلان المخطط الرئيس لمطار الملك سلمان الدولي لخدمة 100 مليون مسافر سنوياً، ونقل ملكية 25 مطاراً لشركة مطارات القابضة وافتتاح صالتي 3 و 4 بمطار الملك خالد الدولي.
وتطرق إلى بعض مشروعات وخطط الهيئة لعام 2023، من بينها إطلاق ناقل وطني جديد لمنافسة كبريات شركات الطيران في العالم، وتحسين البنية التحتية لقطاع الطيران المدني السعودي، وتطوير المطارات الجديدة لدعم المشاريع الضخمة كجزء من رؤية المملكة 2030.
ونوّه بأهمية العمل معاً لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، باعتبارها من أهم أولويات قطاع الطيران المدني في المملكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية أهمية التقاء المختصين في قطاعات الطيران والسلامة وخدمات المطارات بشكل مستمر للتقييم والمتابعة والاطلاع على كل جديد بما يسهم في تعزيز الجهود الميدانية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وتضمنت فعاليات المنتدى، العديد من المحاضرات وأوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين بالهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى مناقشات بين القطاعات المختلفة مع تقديم عرض مرئي عن التعاون المشترك في مجال السلامة بين الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، إلى جانب تناول عدة موضوعات تتعلق بنظم وإجراءات السلامة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي بعد التعافي من آثار تداعيات كوفيد-19خلال السنوات الماضية.
وفي ختام المنتدى، تم تكريم عدد من منسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية المتميزين في مجال السلامة تقديراً وتحفيزاً لهم لمزيدٍ من التميّز.