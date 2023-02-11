بحضور خبراء ومختصين.. "السعودية للخدمات الأرضية" تنظم منتدى القادة للسلامة

وتضمنت فعاليات المنتدى، العديد من المحاضرات وأوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين بالهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى مناقشات بين القطاعات المختلفة مع تقديم عرض مرئي عن التعاون المشترك في مجال السلامة بين الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، إلى جانب تناول عدة موضوعات تتعلق بنظم وإجراءات السلامة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي بعد التعافي من آثار تداعيات كوفيد-19خلال السنوات الماضية.