شانجان "السڤن" تثبت اعتماديتها بمبيعات تتجاوز 30,000 سيارة في السوق السعودي

واصلت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية، شراكتها الإستراتيجية مع شركة وفاق لحلول النقل "يلو"، شركة تأجير السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية، هذا ويشهد هذا التعاون الإستراتيجي بين الشركتين قيام شركة "يلو" بإضافة 2,000 سيارة شانجان طراز "السڤن" في أسطولها، ليبلغ بذلك عدد أسطول سيارات شانجان لدى شركة "يلو" أكثر من 15,500 سيارة من مختلف الطرازات؛ مما يضمن تعزيز وجود علامة شانجان في السوق السعودي.
وتتمتع المجدوعي شانجان بمكانة قوية في المملكة العربية السعودية، حيث تتجاوز عدد سيارتها التي تسير على طرق المملكة حالياً 150,000 سيارة، إلى جانب سجلها الحافل في تقديم خدماتها المميزة لعملائها، إضافة إلى أولوية رأي العميل ليصبح راضياً تماماً عن الخدمات المقدمة له، رفع مستوى خدمات ما بعد البيع، والاستمرارية في ذلك.
ويثبت انتشار طرازات شانجان في السوق السعودي بلا أدنى شك موثوقية هذه العلامة وشعبيتها بين المستهلكين السعوديين، ومن بين الطرازات البارزة التي ساهمت في هذا النجاح طراز شانجان "السڤن" و الذي طُرح في عام 2019 واشتهر بسعره الاقتصادي وكفاءته الاستثنائية، مما جعله واحداً من أفضل الخيارات في فئته؛ إذ بلغت مبيعاته داخل المملكة أكثر من 30,000 سيارة حتى اليوم.
هذا وحضر حفل تجديد الشراكة الإستراتيجية بين شركة المجدوعي للسيارات وشركة وفاق لحلول النقل "يلو" كبار المسؤولين من كلتا الشركتين، يتقدمهم الأستاذ ياسر شاهين، المدير التنفيذي لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات في المملكة العربية السعودية، والأستاذ محمد النجران، الرئيس التنفيذي لشركة وفاق لحلول النقل "يلو"، والسيدة سيسيليا، مدير المبيعات الدولي في شركة شانجان الدولية، التي كان لها دور فعال في تعزيز هذه الشراكة، إضافة إلى السيد علي الشهاب، مدير عام المبيعات لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات والسيدة حوراء الحمود، مدير عام التسويق وتجربة العملاء لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات.
الأستاذ ياسر شاهين عبر عن حماسه بهذه المناسبة قائلاً: "يسرنا تجديد التعاون مع شركة وفاق لحلول النقل "يلو"، الاسم الموثوق به في مجال تأجير السيارات، محلياً ودولياً، هذه الشراكة لا تقتصر على توسيع أسطول شركة "يلو" بطرازاتنا الموثوقة وذات الكفاءة فحسب، بل تعزز أيضاً مكانة شانجان في السوق السعودي، ونتعهد بأن نستمر بتوفير مركبات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا".
كما علقت السيدة سيسيليا، قائلة: "إن إضافة 2,000 طراز من شانجان إلى أسطول "يلو" يعكس السمعة الجيدة التي تتمتع بها طرازاتنا من حيث الجودة والقيمة، ونتطلع إلى شراكة ناجحة تعود بالنفع على كلتا شركتينا وعملائنا".
هذا وتعتبر صفقات تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية واحدة من الصفقات التي لا يمكن التقليل من أهميتها، لا سيما بالنظر إلى قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، فعقب تدشين مبادرات، مثل رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة، يتزايد الطلب على حلول نقل موثوقة وبأسعار معقولة، ويلعب تأجير السيارات دوراً حاسماً في هذه الساحة، حيث يوفر للمقيمين والزوار الأجانب المرونة والراحة لاستكشاف التراث الثقافي الغني للمملكة ومدنها الحديثة ومناظرها الطبيعية الخلابة.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة ستعزز من عروض و خدمات "يلو" وذلك لتوفر لعملائها مجموعة واسعة من خيارات المركبات الموثوقة وذات الكفاءة والجودة، وأن تلعب بالشراكة مع شانجان دوراً هاماً في مهمتها لتوسيع حضورها في السوق وقاعدة عملائها في المملكة العربية السعودية.