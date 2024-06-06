شانجان "السڤن" تثبت اعتماديتها بمبيعات تتجاوز 30,000 سيارة في السوق السعودي

هذا وحضر حفل تجديد الشراكة الإستراتيجية بين شركة المجدوعي للسيارات وشركة وفاق لحلول النقل "يلو" كبار المسؤولين من كلتا الشركتين، يتقدمهم الأستاذ ياسر شاهين، المدير التنفيذي لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات في المملكة العربية السعودية، والأستاذ محمد النجران، الرئيس التنفيذي لشركة وفاق لحلول النقل "يلو"، والسيدة سيسيليا، مدير المبيعات الدولي في شركة شانجان الدولية، التي كان لها دور فعال في تعزيز هذه الشراكة، إضافة إلى السيد علي الشهاب، مدير عام المبيعات لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات والسيدة حوراء الحمود، مدير عام التسويق وتجربة العملاء لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات.