"الرحيلي": أيها الآباء لا تفقدوا أطفالكم بسبب "عربة المشاية".. وهذا هو البديل

وعن إمكانية استخدام مشايات الأطفال بوجود إشراف أبوي قال "الرحيلي": "لا أنصح باستخدام المشاية حتى مع الإشراف الأبوي، لأن كثيرًا من إصابات المشاية تحدث حتى أثناء وجود الآباء، باعتبار أن كثيرًا من الحالات لا يمكنهم الاستجابة بالسرعة الكافية، فيمكن للطفل في المشاية أن يتحرك أكثر من 3 أقدام في ثانية واحدة! وهذا هو السبب في أن العربة ليست آمنة أبدًا للاستخدام، حتى مع وجود الأبوين بالقرب من الطفل".