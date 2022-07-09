شاهد.. "السديس" يستطلع آراء الحجاج خلال طواف الإفاضة ويستمع لمقترحاتهم

ووجّه "السديس" جميع العاملين والعاملات بالمسجد الحرام بالاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والشكاوى التي تصل من ضيوف الرحمن، والعمل على معالجتها أولًا بأول تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظهم الله، وتقديم جميع الخدمات التي توفر لضيوف الرحمن راحتهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.