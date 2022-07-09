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شاهد.. "السديس" يستطلع آراء الحجاج خلال طواف الإفاضة ويستمع لمقترحاتهم

حثّ على خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم ووجه بالمعالجة تحقيقًا لتطلُّعات القيادة
شاهد.. "السديس" يستطلع آراء الحجاج خلال طواف الإفاضة ويستمع لمقترحاتهم
عبدالرحمن السديس يستطلع آراء الحجاج خلال طواف الإفاضة
سبق
سبق

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستطلاع آراء عدد من ضيوف الرحمن خلال أدائهم طواف الإفاضة، والاستماع إلى مقترحاتهم التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام.

ووجّه "السديس" جميع العاملين والعاملات بالمسجد الحرام بالاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والشكاوى التي تصل من ضيوف الرحمن، والعمل على معالجتها أولًا بأول تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظهم الله، وتقديم جميع الخدمات التي توفر لضيوف الرحمن راحتهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

عبدالرحمن السديس
حج 1443
طواف الإفاضة

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