41 فائزًا في ختام "الداتاثون التربوي الخليجي 2025" بالدوحة لتعزيز الابتكار التعليمي

المسابقة، التي تُعد منصة خليجية رائدة لتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في تطوير التعليم، شهدت مشاركة أكثر من (1500) متسابق، قُدم خلالها (374) عملًا، تأهل منها (146) مشروعًا، توجت لجنة التحكيم (35) منها في مجالات الموشن جرافيك، الإنفوجرافيك، الحقائب التدريبية، الملخصات التربوية، التجارب الدولية، الحلول التعليمية، وتوظيف التقنية في التعليم.