41 فائزًا في ختام "الداتاثون التربوي الخليجي 2025" بالدوحة لتعزيز الابتكار التعليمي

تحت رعاية وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، كرّم مكتب التربية العربي لدول الخليج، اليوم، (41) فائزًا وفائزة في مسابقة الداتاثون التربوي الخليجي 2025، التي أقيمت في الدوحة بالشراكة مع وزارة التربية القطرية.
المسابقة، التي تُعد منصة خليجية رائدة لتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في تطوير التعليم، شهدت مشاركة أكثر من (1500) متسابق، قُدم خلالها (374) عملًا، تأهل منها (146) مشروعًا، توجت لجنة التحكيم (35) منها في مجالات الموشن جرافيك، الإنفوجرافيك، الحقائب التدريبية، الملخصات التربوية، التجارب الدولية، الحلول التعليمية، وتوظيف التقنية في التعليم.
وأكد وكيل وزارة التربية بقطر الدكتور إبراهيم النعيمي أن المسابقة تدفع نحو إبداع المعلم الخليجي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، فيما شددت الخاطر على دورها في تعزيز التكامل التربوي بين دول الخليج.
من جهته، وصف مدير عام مكتب التربية العربي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل "الداتاثون" بأنه "منصة معرفية وحاضنة إبداعية" تسهم في بناء مجتمع معرفي مستدام، داعيًا الفائزين إلى تطوير مشروعاتهم لتكون نماذج يُحتذى بها في الابتكار التربوي.
كما أشاد الراعي الاستراتيجي، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، بدور المكتب في تحويل المعرفة التربوية إلى تطبيقات عملية تدعم الابتكار وتخدم أنظمة التعليم الخليجية.
وجاء الحفل مصحوبًا بملتقى علمي بعنوان "الابتكار التربوي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية"، جمع خبراء وصناع قرار خليجيين لمناقشة أفضل السبل لاستثمار الإنتاج التربوي وتحويله إلى مبادرات عملية قابلة للتطبيق.