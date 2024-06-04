منظومة خدمات متكاملة.. استمرار توافُد ضيوف الرحمن لجدة استعدادًا لأداء مناسك الحج

وتعمل "مطارات جدة"، الجهة المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، لتسخير جميع الإمكانات والتجهيزات، وتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة؛ إذ تعمل غرفة العمليات المشتركة على إدارة العمليات التشغيلية داخل المطار، كما يتم إنهاء إجراءات جوازات الحجاج القادمين عبر أكثر من 411 منصة لإدارة الجوازات، و440 منصة لتسجيل الأمتعة، و56 جسر تحميل، و54 جهاز تفتيش جمركي، و29 حزام نقل أمتعة، و28 بوابة للحافلات، وأربعة مراكز صحية، ومنطقتين مخصصتين للتعامل مع الأمتعة الجماعية.