زيارة ولي العهد التاريخية لـ"تايلاند".. هنا مجلس اقتصادي وصفحة جديدة

ويعدّ الاقتصاد التايلاندي من الاقتصاديات الصناعية الحديثة؛ حيث إنه يعتمد بشكل كبير على الصادرات؛ إذ تمثّل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتايلاند شهدت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%؛ مما يجعلها واحدة من أسرع اقتصاديات آسيا نموًّا، وتحديدًا الأسرع نموًّا في منطقة شرق آسيا.