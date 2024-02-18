إدراج مسابقة "الطبع" ضمن مهرجانات "جادة الإبل".. والبداية من حائل

وجدولت الإدارةُ ثلاثةَ أشواط لمسابقة الطبع في حائل؛ نظير ما أظهرت هذه المنافسة من اهتمام جماهيري لها، ونجاحاتها المتطوّرة في كل عام؛ حيث شهدت منافساتُ مسابقة الطبع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حضورًا جماهيريًّا لافتًا تفاعل مع عروضها والتناغم بين الإبل وراعيها وانسياقها خلفه في أصعب الطرق وأضيقها.