وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية، من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.