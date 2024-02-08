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وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي تتعلق بالعلاقات الثنائية

"الخريجي" يستعرض مع "نهيان بن سيف" الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية، من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان
وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي

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