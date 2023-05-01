خلال عامين.. تبرعات "إحسان" تتجاوز 4 مليارات ريال وعدد المستفيدين يقارب 5 ملايين

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المشرفة على أعمال المنصة الوطنية للعمل الخيري " إحسان"، وصول حجم التبرعات التي تلقتها المنصة إلى أكثر من 4 مليارات ريال، وذلك على مدى عامين من تأسيسها، استفاد منها 4.873.677 مستفيداً ومستفيدة، ومكنت أفراد المجتمع من التبرع بكل يسر وسهولة عبر قنوات رسمية موثوقة ضمنت ولله الحمد وصولها إلى مستحقيها في شتى مجالات الخير والإحسان.