اليوم العالمي للبعوض.."وقاء" تؤكّد التزامها بالوقاية والمكافحة للحفاظ على الصحة العامة

‎كما يعمل المركز على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول طرق الحد من تكاثر نواقل الأمراض وتعزيز الاعتراف بالجهود المبذولة لمكافحة هذه الأمراض، والعمل وفق خطط تنفيذية وتشغيلية للسيطرة على نواقل الأمراض، وتطوير نماذج العمل التشغيلية لتنفيذ أساليب حديثة بتقنيات ناجحة ومطبقة للإسهام في السيطرة عليها; باستخدام التقصي عن طريق المصائد الذكية، حيث تستخدم هذه المصائد تقنيات متطورة لرصد الكثافة الحشرية وتحليل بياناتها، واستخدام طائرات الدرون في مكافحة نواقل الأمراض وهو أسلوب حديث يساعد في رش المبيدات المخصصة والآمنة بدقة وسرعة عالية، تتيح هذه الطائرات الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها، مما يسهم في الحد من انتشار الحشرات التي تنقل الأمراض وحماية صحة المجتمع.