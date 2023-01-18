أمير الجوف يسلّم ١٢ أسرة مفاتيح وحداتهم بمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان

واستمع أمير المنطقة إلى شرح من الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، عن المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدّمها المؤسسة في خدمة فئات المجتمع، وبيّن أهداف المؤسسة في توفير السكن للفئات الأشد حاجة وتحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.