أمير الجوف يسلّم ١٢ أسرة مفاتيح وحداتهم بمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان

دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، إلكترونياً، في مكتبه بالإمارة اليوم، إسكان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بمدينة سكاكا.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي الدكتور أحمد العرجاني؛ يرافقه وفدٌ من المؤسسة.
واستمع أمير المنطقة إلى شرح من الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، عن المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدّمها المؤسسة في خدمة فئات المجتمع، وبيّن أهداف المؤسسة في توفير السكن للفئات الأشد حاجة وتحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.
وشاهد عرضاً عن المشروع، وتعرَّف على ما تمّ من أعمال الجهات المشاركة والتي تهدف بالمقام الأول إلى تقديم خدمات وحلول إسكانية تليق بالمواطن الكريم .
وسلّم الأمير فيصل ١٢ أسرة مفاتيح الوحدات السكنية الخاصة بهم من مشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي للمستفيدين من العائلات الأشد حاجة.
ونوّه بأن هذه المشاريع الموجهة بالمقام الأول للمواطن هي انعكاسٌ لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لجميع برامج الإسكان التنموي، مؤكداً حرص القيادة على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن.
وحضر التدشين وكيل الإمارة حسين آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة المشرف على مكتب تحقيق الرؤية في الإمارة الدكتور أحمد السناني؛ وأمين عام مجلس منطقة الجوف إبراهيم السعيد.