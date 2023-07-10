الوطنية للإسكان NHC تطلق برنامج واعد في نسخته الثالثة

كما يقدم البرنامج العديد من المزايا التنافسية للمتدربين تتمثل في مكافآت شهرية مجزية، وتأمين طبي، ومكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح، إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج، كما يقدم "برنامج واعد المتقدم" بالتعاون مع أفضل مدارس الأعمال عالميًا ie Business school”"والمتخصصة ببرامج التطوير في المجال العقاري، الذي يعد كخطة لاحقة لبرنامج التطبيق العملي، ويأتي ذلك لتعزيز وصقل المهارات التي تم تزويد المنتسبين بها خلال المرحلة الأولى من البرنامج.