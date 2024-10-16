نجاح عملية تجميل لتشوهات فك شاب عشريني في مجمع الملك فيصل بالطائف

نجحت عملية تجميلية، أجراها فريق طبي في مجمع الملك فيصل (عضو تجمُّع الطائف الصحي) لشاب سعودي، يبلغ من العمر 22 عامًا، كان يعاني تشوهًا شديدًا في الوجه من الدرجة الثالثة، ناتجًا من بروز كبير في الفك السفلي منذ الولادة.
وجهَّز الفريق قبل إجراء العملية المعقدة تقويم الأسنان، وقياسات الرأس، وتحليل عظام الوجه ثلاثي الأبعاد للمريض.
واستغرقت العملية المعقدة نحو خمس ساعات تحت التخدير العام، وشملت جراحة الفك العلوي المزدوجة مع تقدم دقيق في الفك العلوي وجراحة انتكاسة للفك السفلي، قادها فريق من الخبراء في وحدة جراحة الوجه والفكين.
وأثبت نجاح العملية التحسن الكبير في مظهر ووظائف الوجه للشاب، مع النتائج الجمالية والوظيفية، دون حدوث أي تأثير سلبي على الأوعية الدموية أو الأعصاب.
يُشار إلى أن هذه الجراحة تأتي لتؤكد تقدُّم التقنيات الطبية في تصحيح التشوهات الجمالية الكبرى؛ وهو ما يعيد الأمل، ويُحسِّن جودة حياة المرضى الذين يعانون مثل هذه التحديات منذ الولادة.