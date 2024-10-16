نجاح عملية تجميل لتشوهات فك شاب عشريني في مجمع الملك فيصل بالطائف

نجحت عملية تجميلية، أجراها فريق طبي في مجمع الملك فيصل (عضو تجمُّع الطائف الصحي) لشاب سعودي، يبلغ من العمر 22 عامًا، كان يعاني تشوهًا شديدًا في الوجه من الدرجة الثالثة، ناتجًا من بروز كبير في الفك السفلي منذ الولادة.