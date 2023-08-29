خلال أسبوع.. 166.097.000 عملية نقاط بيع بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.877.000، بقيمة إجمالية بلغت 602.733.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.236.000، بقيمة 309.099.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 222.000، بقيمة 884.071.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.097.000 بقيمة 220.520.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.380.000، بقيمة 713.996.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.558.000، بقيمة 666.400.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 938.000، بقيمة 241.673.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 597.000 بقيمة، 222.721.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.448.000، بقيمة 105.167.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 167.000،بقيمة 171.337.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 18.341.000، بقيمة 1.174.899.000 ريال.