مستشفى بريدة يُجري قرابة 3 ملايين فحص مخبري خلال 2023م

وأضاف التجمع في إحصائية نشرها على حسابه في "إكس"، أن المستشفى أجرى 47410 فحوص مخبرية للبكتيريا و39060 فحصًا فيروسيًّا للمرضى، و25491 فحص خدمات نقل الدم، و16119 للتفاعلات المصلية، و4039 فحصًا لتشريح الخلايا والأنسجة، و3060 فحصًا وراثيًّا، بالإضافة إلى 650 للدرن، و264 فحصًا فيروسيًّا ببنك الدم. وبلغ إجمالي الفحوصات 2962541.