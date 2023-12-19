خلال 2030.. ارتفاع عدد طلاب المدارس الخاصة في السعودية الى 1.1 مليون

وأشار تقرير كوليرز إنترناشيونال التي تعمل في 66 دولة عالمية، إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة في عدد المقاعد المتاحة في المدارس الخاصة من حوالي 19 ألف مقعد إضافي في عام 2022 / 2023 إلى ما يقرب من 200 ألف مقعد في عام 2030، كما سيزيد عدد المدارس الخاصة إلى نحو 100 مدرسة في الفترة نفسها.