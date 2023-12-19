خلال 2030.. ارتفاع عدد طلاب المدارس الخاصة في السعودية الى 1.1 مليون

توقّع تقرير "كوليرز إنترناشيونال" أن يرتفع عدد الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية من نحو 820 ألفًا عام 2022 / 2023 إلى 1.1 مليون عام 2030.
وأشار تقرير كوليرز إنترناشيونال التي تعمل في 66 دولة عالمية، إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة في عدد المقاعد المتاحة في المدارس الخاصة من حوالي 19 ألف مقعد إضافي في عام 2022 / 2023 إلى ما يقرب من 200 ألف مقعد في عام 2030، كما سيزيد عدد المدارس الخاصة إلى نحو 100 مدرسة في الفترة نفسها.
ويشكل الطلاب المسجلون في المدارس الخاصة من الروضة حتى الصف الثاني عشر 15% من إجمالي الطلاب، ويشكل الطلاب السعوديون المسجلون في المدارس الخاصة 13 %.