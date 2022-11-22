الأخضر يواجه التانغو.. "عاشقينك" تصدح في سماء استاد لوسيل

ودشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخه؛ حيث يواجه حاليًا نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى) على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قِبَل الحضور الجماهيري الكبير (المتوقع).