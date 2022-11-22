الأخضر يواجه التانغو.. "عاشقينك" تصدح في سماء استاد لوسيل

صدحت في جنبات استاد لوسيل في قطر، الأغنية الوطنية "عاشقينك"، قبيل انطلاق المباراة المرتقبة بين منتخبي المملكة والأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وأثناء إذاعة الأغنية الوطنية، تفاعلت الجماهير السعودية بشكل كبير معها، وسط حالة من الحماس تسود الأجواء، دعمًا ومؤازرة للمنتخب السعودي في أولى مبارياته بالبطولة.
ودشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخه؛ حيث يواجه حاليًا نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى) على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قِبَل الحضور الجماهيري الكبير (المتوقع).
ويعوّل الصقور الخضر على خدمات القائد "المحنك" سلمان الفرج، وسالم الدوسري، والمهاجم فراس البريكان؛ لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.