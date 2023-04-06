مختص تربوي يوضح آلية المفاضلة لحركة النقل الخارجي.. هنا التفاصيل

أوضح المختص التربوي عماد الشريف، آلية المفاضلة لحركة النقل الخارجي، بعد أن أعلنت وزارة التعليم أمس الخميس، عن بدء إجراءات حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الحالي 1444هٰـ، حيث تستقبل الوزارة طلبات النقل يوم الأحد المقبل 18 /9 / 1444هـ عبر نظام نور.
وأوضح "الشريف" أنه بحسب عناصر المفاضلة في القواعد التنظيمية فإنه سيتم منح نقطة عن كل سنة تقديم بحد أقصى 13 نقطة، كما أنه سيتم منح ربع نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية بحد أقصى 10 نقاط، ومنح نقطتين للمكلف بإدارة مدرسة أو إشراف تربوي.
وأضاف "الشريف" أن عناصر المفاضلة تضمنت أيضًا، منح نقطتين عن كل برنامج تأهيلي قصير المدى من برامج مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، ومنح 3 نقاط عن كل برنامج تأهيلي طويل المدى من برامج مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، كما أن هناك خمسة أنواع من الغياب غير محتسب في حركة النقل الخارجي وهي: إجازة الوضع والإجازة المرضية عبر منصة صحة وإجازة عدة وفاة الزوج وإجازة الأبوة والإجازة الاضطرارية.
وأشار إلى إتاحة الوزارة، التقديم على طلب النقل الخارجي للراغبين والراغبات في ذلك، بإدخال أو إعادة ترتيب جميع الرغبات بما لا يتجاوز 20 رغبة، حيث سيتم تحقيق طلب النقل وفقًا للاحتياج والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص.
وأردف "الشريف" أن إعلان وزارة التعليم عن إجراءات في وقت مبكر وقبل نهاية العام الدراسي بوقت كافٍ، حيث ستعلن نتائج المشمولين والمشمولات بالحركة يوم الخميس 28/ 10 /1444هـ، داعيًا الله للمتقدمين والمتقدمات على حركة النقل الخارجي للعام الحالي بالتوفيق.