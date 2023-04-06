مختص تربوي يوضح آلية المفاضلة لحركة النقل الخارجي.. هنا التفاصيل

وأضاف "الشريف" أن عناصر المفاضلة تضمنت أيضًا، منح نقطتين عن كل برنامج تأهيلي قصير المدى من برامج مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، ومنح 3 نقاط عن كل برنامج تأهيلي طويل المدى من برامج مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، كما أن هناك خمسة أنواع من الغياب غير محتسب في حركة النقل الخارجي وهي: إجازة الوضع والإجازة المرضية عبر منصة صحة وإجازة عدة وفاة الزوج وإجازة الأبوة والإجازة الاضطرارية.