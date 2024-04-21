"بدر بن عبدالله" بعد القرار الخاص بـ"تذاكر السينما": خطوة مهمة لزيادة الإقبال على شباك التذاكر

وكان مجلس إدارة هيئة الأفلام برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام وافق على قرار تخفيض المقابل المالي لتراخيص هيئة الأفلام، التي تشمل المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، وتراخيص دور السينما للاحتياج المتخصص وتراخيص تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، ودور السينما للاحتياج المتخصص.