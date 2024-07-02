"شل وآي إم جي" للتدوير تدعو المقاولين للمشاركة في أول مشروع لتدوير المعادن في المملكة

ويدعو الطرفان المقاولين المهتمين إلى الدخول للموقع للحصول على مزيد من المعلومات حول المرحلة الأولى من المشروع وخطوات الفرز المسبق وتفاصيل التواصل، ويُطلب منهم تأكيد اهتمامهم بالمشاركة في الفرز المسبق في موعد أقصاه 21 يوليو الجاري عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: PT-Enquiry-KSA-Supercenter-Project@shell.com ، على أن تتضمّن الرسالة الملف التعريفي للشركة والاسم القانوني، وموقع المكتب وعناوين التواصل، وتفاصيل المساهمين الجزئيين إذا لم يكن الكيان مملوكًا بنسبة 100% من قبل الشركة الرئيسية الشركة الأم. كما يمكن إرسال أي استفسارات أو طلب توضيحات على نفس العنوان البريدي.