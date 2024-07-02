"شل وآي إم جي" للتدوير تدعو المقاولين للمشاركة في أول مشروع لتدوير المعادن في المملكة

تدعو شركةُ "شل وآي إم جي" للتدوير "SARBV"، جميعَ المقاولين في السعودية للمشاركة في أول مشروع لتدوير المعادن في المملكة العربية السعودية، بهدف تسريع رؤية تحول الطاقة، وتحقيق تطلعات الاستدامة، وتنمية الاستثمار في المملكة.
يأتي هذا تماشيًا مع مبادرة برنامج أرامكو نماءات للاستثمارات الصناعية التي تهدف إلى بناء أبطال وطنيين وإنشاء نظام بيئي صناعي قوي، وإدخال فرص عمل فريدة لتحقيق رؤية 2030. وتدعو الشركة مقاولي الهندسة والتوريد والبناء ذوي الخبرة للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الرائد.
ومن هذا المنطلق ستقوم "SARBV" باعتبارها الشريك الرئيس في المشروع المشترك لشركة المتقدمة للمواد الدائرية، ببناء وتشغيل "مجمع استخلاص المعادن" على مستوى عالمي لاستعادة وإعادة تدوير المعادن في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.
سيقوم المشروع الأول في المجمع بمعالجة مركز الفاناديوم "VC"؛ وهو عبارة عن مخلفات تكرير لإنتاج أكاسيد الفاناديوم عالية النقاء كمورد محلي، ومن خلال قدرته الاسمية سيقوم المصنع بمعالجة 7000 طنّ متري من مركز الفاناديوم سنويًّا. علمًا بأن المشروع سيتمّ إنشاؤه في منطقة الجبيل الصناعية في مرحلة "FEL 3" النهائية "FEED"، وستبدأ الاستعدادات للتنفيذ مع التشغيل المستهدف في نهاية عام 2026.
وبناءً على ذلك تبحث "SARBV" عن مقاولين ذوي خبرة واسعة في المشاريع الصناعية الكبيرة، خاصة في قطاعات المعادن وتقنيات إعادة التدوير، شريطة أن يكون لديهم وجود محلي في المملكة لتنفيذ المشروع.
وتخطط "SARBV" لبدء عملية الفرز المسبق لمقاولي الهندسة والتوريد والبناء، تليها دعوة لتقديم العروض "ITT" للمرشحين المختارين. وتحرص "SARBV" على الشراكة مع المقاولين الأكْفاء الذين يظهرون أنظمة قوية لإدارة الصحة والسلامة والبيئة وسجلًّا حافلًا بالسلامة، إلى جانب تمتعهم بقدرات هندسية، وشرائية، وإدارية تفصيلية متكاملة، وسجل حافل من المشاريع الجارية/ المكتملة من نفس النوع والحجم في المملكة العربية السعودية، والخبرة في مجال المعادن والتعدين ومشاريع البتروكيماويات "عالميًّا وفي الشرق الأوسط"، ووضع مالي قوي للوفاء بالعقد.
ويدعو الطرفان المقاولين المهتمين إلى الدخول للموقع للحصول على مزيد من المعلومات حول المرحلة الأولى من المشروع وخطوات الفرز المسبق وتفاصيل التواصل، ويُطلب منهم تأكيد اهتمامهم بالمشاركة في الفرز المسبق في موعد أقصاه 21 يوليو الجاري عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: PT-Enquiry-KSA-Supercenter-Project@shell.com ، على أن تتضمّن الرسالة الملف التعريفي للشركة والاسم القانوني، وموقع المكتب وعناوين التواصل، وتفاصيل المساهمين الجزئيين إذا لم يكن الكيان مملوكًا بنسبة 100% من قبل الشركة الرئيسية الشركة الأم. كما يمكن إرسال أي استفسارات أو طلب توضيحات على نفس العنوان البريدي.