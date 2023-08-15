الأحساء.. إنقاذ طفلة من تشوهات خلقية في القلب والشرايين

يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء تمكن من إجراء 3399 قسطرة قلبية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 427 إجراءً، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين استفادوا من العيادات في المركز 39157 مستفيدًا.